Доработать систему учета уроковPHP+CodeIgniter

Добрый день.

У нас есть система учета уроков, это небольшая, созданная под наши задачи микро-CRM-системка. PHP, + CodeIgniter, + jQuery

Необходимо доработать некоторые возможности, которые описаны во вложенном файле.

Мы онлайн-школа иностранных языков "Мультиглот", периодически возникают подобные задачи, хотелось бы сотрудничать на постоянной удаленной основе.

Давайте обсудим стоимость и сроки.

Спасибо.