Музыка на сайт.Opencart

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Закрытнет заявок133 просмотра

Нужно поставить музыкальный плеер на движке opencart, чтоб при переходе страницы музыка не выключалась и не включалась с самого начала.

Opencart
11 лет назад
ewwe
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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