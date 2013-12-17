Нужно добавить на сайт платежную систему Робокассу. Сайт на modX Evo Shopkeeper.
Вывод товаров с фильтрацией по цене и категориям к
Сделать страницу с фильтрацией всех товаров по цене и категориям каталога.
Прототип страницы - https://www.box.com/s/8f15jl0u3px7ll5r7v8d
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http://www.lamoda.kz/landing/women/gifts/before1000/?wt_os=ru.os.dc.Kz_Homepage_women_small_centre_newyear.151113_Hpsmall_women_gift_new_year
ТЗ - https://www.box.com/s/szavqe4dznaojxdwyzml
Сроки: до вечера 18 декабря
В заявке указывайте стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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