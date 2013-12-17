Вывод товаров с фильтрацией по цене и категориям к

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Сделать страницу с фильтрацией всех товаров по цене и категориям каталога.

Прототип страницы - https://www.box.com/s/8f15jl0u3px7ll5r7v8d

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http://www.lamoda.kz/landing/women/gifts/before1000/?wt_os=ru.os.dc.Kz_Homepage_women_small_centre_newyear.151113_Hpsmall_women_gift_new_year

ТЗ - https://www.box.com/s/szavqe4dznaojxdwyzml

Сроки: до вечера 18 декабря

В заявке указывайте стоимость работы.

11 лет назад
rafakarii
Рафаиль 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров