Сайт построен с использование CMS Битрикс (версия 14.0, редакция Малый Бизнес). Задача - полностью сделать работоспособным модуль Блоги: вывести контент на странице (адрес site.ru/blog/), сделать возможность добавлять, удалять и изменять материал. ...
Доделать магазин на Joomshopping
Необходимо доделать магазин на Joomshopping, чтоб wishlist работал как корзина параллельно работе обычной корзины.
Сейчас необходимо вручную переносить каждый товар из wishlist в корзину. Необходимо, чтобы при нажатии на продолжение - все товары автоматически добавлялись в корзину.
Заявки фрилансеров
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