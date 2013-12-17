Доделать магазин на Joomshopping

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Необходимо доделать магазин на Joomshopping, чтоб wishlist работал как корзина параллельно работе обычной корзины.

Сейчас необходимо вручную переносить каждый товар из wishlist в корзину. Необходимо, чтобы при нажатии на продолжение - все товары автоматически добавлялись в корзину.

11 лет назад
Aventurier
Денис 
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров