Необходимо создать интернет-каталог для компании, занимающейся продажей стройматериалов (кирпич, плитка и так далее). Готовый дизайн в PSD есть - с прорисовкой страниц всех уровней. Каталог НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЦЕН, корзины, доставку и ...
Надо доработать готовый скрипт (биллинг панель)
Нужен php програмист со знаниями php, mysql, html, css, javascript для правки кода биллинг панели. Так же нужны будут доработки сайта на вордпресс.
Заявки фрилансеров
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