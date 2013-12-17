Надо доработать готовый скрипт (биллинг панель)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок131 просмотр

Нужен php програмист со знаниями php, mysql, html, css, javascript для правки кода биллинг панели. Так же нужны будут доработки сайта на вордпресс.

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHPWordPress
11 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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