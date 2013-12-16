Для женского портала нужно создать несколько калькуляторов (Взять их отсюда: http://pregnant-club.ru/kalkulyatory) Сайт для которого будут делаться калькуляторы, сделан на DLE. От Вас хотелось бы услышать сроки и стоимость за 1 калькулятор. ...
Выполнение изменений на сложном сайте
сайт курьерской службы с сложным, перекрестным между пользователями личным кабинетом для создания заявок и ведения..
сайт создан на джумле
необходимо разобраться в коде и после приступить к доработкам, которые не были придуманы во время создания сайта.
п.с.: создатель сайта исчез после долгого перерыва в даче заданий на доработку.
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