Выполнение изменений на сложном сайте

сайт курьерской службы с сложным, перекрестным между пользователями личным кабинетом для создания заявок и ведения..

сайт создан на джумле

необходимо разобраться в коде и после приступить к доработкам, которые не были придуманы во время создания сайта.

п.с.: создатель сайта исчез после долгого перерыва в даче заданий на доработку.