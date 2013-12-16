Выполнение изменений на сложном сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки172 просмотра

сайт курьерской службы с сложным, перекрестным между пользователями личным кабинетом для создания заявок и ведения..

сайт создан на джумле

необходимо разобраться в коде и после приступить к доработкам, которые не были придуманы во время создания сайта.

п.с.: создатель сайта исчез после долгого перерыва в даче заданий на доработку.

Joomla
11 лет назад
tools241284
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров