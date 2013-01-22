tools241284

Артем tools241284

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Визитки + буклет

    $20

    необходимо сделать векторный рисунок визиток и буклета A4: имеется psd макет от дизайнера главной страницы сайта из него нужно выцепить логотип компании и сделать визитку компании и буклет А4 в векторном формате ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Голосовое приветствие

    $10

    необходимо голосовое приветствие в мп3 в нескольких вариантах 1. Компания "Лига Доставок" приветствует вас, ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии - вам ответит первый освободившийся оператор. 2. ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • "Натянуть" на сайт сверстанный новый дизайн

    $100

    всем привет! Необходимо натянуть новый сверстанный дизайн http://ananasov.net/out/liga-dostavok/ на уже существующий сайт Liga-Dostavok.ru Дизайн из трех страниц Главная, Внутренняя, Личный кабинет Сайт написан на джумле, в последующем ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Полное изменение дизайна сайта

    $250

    сайту курьерской службы требуется изменение дизайна сайта и последующая верстка в прикреплении: 1 фото - сайт, в котором необходимо изменить дизайн 2 фото - сайт, в котором нравится дизайн ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Выполнение изменений на сложном сайте

    сайт курьерской службы с сложным, перекрестным между пользователями личным кабинетом для создания заявок и ведения.. сайт создан на джумле необходимо разобраться в коде и после приступить к доработкам, которые не были придуманы во ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка по одному запросу

    Необходимо раскрутить сайт ligovsky256.ru по запросу "оборудование для автосервиса" на топ10 яндекса без оптимизации самого сайта Предлагайте срок выхода в топ и стоимость ежемесячной оплаты

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин информацией

    в связи с открытием филиала нидерландского интернет магазина часов в СПБ, требуется наполнение нашего сайта ассортиментом взятым из их сайта.: 1. предполагаемое кол-во товаров 1000 шт 2. фотография товара требует обрезки логотипа нидерландов ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт для курьерской компании

    $1000

    необходимо с нуля написать сайт для курьерской компании 1. снаружи обычный сайт визитка 2. внутри три отдельные админки: а) админка редактирование сайта, наружной части(100%) б) админка клиента в) админка курьерской ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
75 отзывов(-5)
$150
10 баллов
11 лет назад
"Натянуть" на сайт сверстанный новый дизайн
Joomla
Все отлично оплата в срок, приятный в общении
Выражаю благодарность Игорю! работа выполнена в кротчайшие сроки с высоким профессионализмом! Игорь всегда на связи и не делает одновременно кучу проектов, поэтому отдача 100%. Всем советую и сам продолжу с ним плотное сотрудничество!
Ответный отзыв
tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Голосовое приветствие
Отличный заказчик! Быстро и легко сработались, мгновенная оплата. Спасибо за бонус!
приятно работать с таким профессионалом!
Ответный отзыв
pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Полное изменение дизайна сайта
Работали с Артемом впервые, все понравилось. Четкое задание, быстрая оплата! Надеюсь еще поработаем!
Работа сделана в срок, претензий нет - все гуд! Хотелось бы отметить, что Андрей прекрасно находит общий язык с такими капризными клиентами как я.... Спасибо!
Ответный отзыв