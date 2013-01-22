tools241284

необходимо сделать векторный рисунок визиток и буклета A4: имеется psd макет от дизайнера главной страницы сайта из него нужно выцепить логотип компании и сделать визитку компании и буклет А4 в векторном формате ...
- $20Дизайн продукции9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
необходимо голосовое приветствие в мп3 в нескольких вариантах 1. Компания "Лига Доставок" приветствует вас, ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии - вам ответит первый освободившийся оператор. 2. ...Озвучивание1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
всем привет! Необходимо натянуть новый сверстанный дизайн http://ananasov.net/out/liga-dostavok/ на уже существующий сайт Liga-Dostavok.ru Дизайн из трех страниц Главная, Внутренняя, Личный кабинет Сайт написан на джумле, в последующем ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
сайту курьерской службы требуется изменение дизайна сайта и последующая верстка в прикреплении: 1 фото - сайт, в котором необходимо изменить дизайн 2 фото - сайт, в котором нравится дизайн ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
сайт курьерской службы с сложным, перекрестным между пользователями личным кабинетом для создания заявок и ведения.. сайт создан на джумле необходимо разобраться в коде и после приступить к доработкам, которые не были придуманы во ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо раскрутить сайт ligovsky256.ru по запросу "оборудование для автосервиса" на топ10 яндекса без оптимизации самого сайта Предлагайте срок выхода в топ и стоимость ежемесячной оплатыПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт12 лет назад
в связи с открытием филиала нидерландского интернет магазина часов в СПБ, требуется наполнение нашего сайта ассортиментом взятым из их сайта.: 1. предполагаемое кол-во товаров 1000 шт 2. фотография товара требует обрезки логотипа нидерландов ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
необходимо с нуля написать сайт для курьерской компании 1. снаружи обычный сайт визитка 2. внутри три отдельные админки: а) админка редактирование сайта, наружной части(100%) б) админка клиента в) админка курьерской ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт12 лет назад