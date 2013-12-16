Доработка сайта PHP + MySql

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Закрыт6 заявок190 просмотров

Нужен опытный программист. Нужно доработать доску объявлений. Сайт на php + MySql.

http://357734.nazart.web.hosting-test.net/

Можно использовать фреймворк.

В кратце:

нужно реализовать платные объявления,поменять базу данных городов,областей

Доработать вывод похожих объявлений

НУЖНЫ ЛЮДИ,КОТОРЫЕ УВЕРЕННЫ В СЕБЕ НА 100%.

Оплата поэтапная.

MySQLPHP
11 лет назад
sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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