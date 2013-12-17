Русифицировать регистрацию joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок163 просмотра

1. Требуется полностью русифицировать уже установленный модуль регистрации на сайте интернет-магазина на joomla

2. Добавить возможность оставлять посетителям отзывы о представленных товарах

УТОЧНЯЮ: МАГАЗИН РАБОТАЕТ НА VIRTUEMART

Joomla
11 лет назад
amisha
37 лет
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Высокая скорость работы, грамотный и адекватный фрилансер. Сделал раньше срока без нареканий. Большое спасибо за помощь!
Приятный в общении заказчик, понятная постановка задачи, адекватные реакции на все предложения. Без дополнительных пунктов и нареканий. Своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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