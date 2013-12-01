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Изменить библиотеку zip с использованием ZipArchiv
Требуется написать библиотеку zip архивирования с использованием встроенного класса ZipArchive()
ТЗ и пример использования
$zip = new MyZipArchive();
$zip->addFiles('/backups/MyArhive.zip', $arrFiles, $size);
$arrFiles - массив путей к файлам вида array(array(0 => '/home/site.com/config.php', 1 =>'/config.php' ), array(0 => '/home/site.com/config.php', 1 =>'/config.php' ) и т.д );
0 - путь к файлу (если заканчивается без расширения значит это каталог и его надо создать)
1 - как должно лежать в архиве (т.е. при екстракте чтоб было всё без "технических" путей)
$size - размер тома в байтах.
Суть в следующем:
заданное имя файла архива = backup_01_01_2013-12_00_00_plugins_id3.zip
программист послал массив путей, библиотека создала к примеру 3 архива
backup_01_01_2013-12_00_00_plugins_id3.1.zip (1 000 000 байт)
backup_01_01_2013-12_00_00_plugins_id3.2.zip (1 000 000 байт)
backup_01_01_2013-12_00_00_plugins_id3.3.zip (569 000 байт)
программист опять посылает этоже имя файла и новый пакет путей
библиотека должна добавить в последний файл данных до 1 000 000 и продолжить создавать файлы
получится
backup_01_01_2013-12_00_00_plugins_id3.1.zip (1 000 000 байт)
backup_01_01_2013-12_00_00_plugins_id3.2.zip (1 000 000 байт)
backup_01_01_2013-12_00_00_plugins_id3.3.zip (1 000 000 байт)
backup_01_01_2013-12_00_00_plugins_id3.4.zip (1 000 000 байт)
backup_01_01_2013-12_00_00_plugins_id3.5.zip (726 000 байт)
метод должен возвращать некоторые данные о своей работе, это будет уточнено по ходу разработки
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