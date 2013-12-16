Здравствуйте. На лейдинг пейдж необходим счетчик красивый, который считает количество заказавших услугу людей.. с ручной сменой цыфр
Внести изменения на сайте Joomla 3
- Необходимо внести правки в имеющийся модуль табов.
- Прикрутить и настроить галерею с возможностью голосования и интеграцией с профилем (можно JoomGallery, но она громоздкая, поэтому возможно найдется что-то менее тяжелое, но с таким же функционалом.)
- Прикрутить и настроить компонент связывания профилей с соц.сетями. (соотвественно с возможностью перепоста)
- Пара мелочей по ходу дела связанных с исправлением CSS.
С конкретным исполнителем все детально обговорю, четко и понятно изложу что необходимо сделать. С этим проблем не будет.
Оплата:
В WebMoney сразу по факту выполнения работы.
Пишите в предложении сроки и цену.
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