Внести изменения на сайте Joomla 3

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Закрыт2 заявки148 просмотров

- Необходимо внести правки в имеющийся модуль табов.

- Прикрутить и настроить галерею с возможностью голосования и интеграцией с профилем (можно JoomGallery, но она громоздкая, поэтому возможно найдется что-то менее тяжелое, но с таким же функционалом.)

- Прикрутить и настроить компонент связывания профилей с соц.сетями. (соотвественно с возможностью перепоста)

- Пара мелочей по ходу дела связанных с исправлением CSS.

С конкретным исполнителем все детально обговорю, четко и понятно изложу что необходимо сделать. С этим проблем не будет.

Оплата:

В WebMoney сразу по факту выполнения работы.

Пишите в предложении сроки и цену.

CSSJoomla
11 лет назад
simanov52
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров