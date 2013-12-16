Внести изменения на сайте Joomla 3

- Необходимо внести правки в имеющийся модуль табов.

- Прикрутить и настроить галерею с возможностью голосования и интеграцией с профилем (можно JoomGallery, но она громоздкая, поэтому возможно найдется что-то менее тяжелое, но с таким же функционалом.)

- Прикрутить и настроить компонент связывания профилей с соц.сетями. (соотвественно с возможностью перепоста)

- Пара мелочей по ходу дела связанных с исправлением CSS.

С конкретным исполнителем все детально обговорю, четко и понятно изложу что необходимо сделать. С этим проблем не будет.

Оплата:

В WebMoney сразу по факту выполнения работы.

Пишите в предложении сроки и цену.