Обновление InstantCMS до последней версии

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка149 просмотров

Необходимо обновить движок с версии 1.9 до 1.10.3, сайт на дефолтном движке, но с небольшой доработкой, указывайте пожалуйста цену за работу!

11 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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