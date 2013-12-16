На сайте есть комментарии, необходимо сделать возможность блокировать пользователей по ip, чтобы в админке рядом с ip пользователя (он там уже есть) была кнопка "Забанить/Разбанить", чтобы забаненные пользователи не могли оставлять комментарии и получали в ...
Обновление InstantCMS до последней версии
Необходимо обновить движок с версии 1.9 до 1.10.3, сайт на дефолтном движке, но с небольшой доработкой, указывайте пожалуйста цену за работу!
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