Интерактивная HTML5-карта с GeoIP

Доброго времени суток!

Задача следующая:

1. Нужно сделать интерактивную HTML5-карту Евразии с детализацией по странам. Можно взять отсюда http://freehtml5maps.com/free-html5-world-map-with-panzoom/ и удалить все страны, не относящиеся к Евразии.

1.1 Перевести названия на карте на русский и украинский языки, поменять цвета элементов на синий, такой как верхнее меню на этом сайте

2. Написать или взять готовые карты Украины и России с детализацией по областям

3. Встроить карту Евразии на сайт таким образом:

3.1 Установить скрипт определения IP пользователя

3.2 При заходе посетителя на сайт описанная выше карта Евразии открывается в лайтбоксе.

3.3 Если скрипт определяет IP посетителя, как Украину либо Россию, то нужная страна на карте выделяется другим цветом.

3.4 При клике на Украину или Россию вместо карты Евразии появляется карта нужной страны (детализированная по областям)

4. При клике на область этой страны отправляется запрос на сервер и пользователю устанавливается cookie с идентификатором этой области

Бюджет на всё $100