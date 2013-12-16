Имеется скрипт генератора текстов для работы с английским языком (Марков с учетом английских правил грамматики). Необходимо доработать скрипт, чтобы он корректно работал с русскими текстами (работа с правилами определения частей речи, обработка ...
Установка регистрации и авторизация через соц сети
Есть движок онлайн казино(masvet) необходимо интегрировать возможность регистрации и авторизации через соц сети, для примера: _http://bestvulkan.com/
Приветствуется установка уже готовых скриптов от онлайн сервисов типа ulogin
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