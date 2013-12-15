Привязать скрипт к домену

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Закрыт2 заявки176 просмотров

Здравствуйте коллеги!

Задача следующая, есть скрипт, движок CRM - нужно сделать так чтобы его можно было установить только на один домен путём ввода кода привязанного к доменному имени + сделать генератор кодов.

11 лет назад
ozhiganov
Евгений 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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