Здравствуйте! Необходимо разработать туристический сайт. Очень хотелось бы похожее на: tourister точка ru С этого сайта надо позаимствовать логику разделов: Города, Страны, Новости, вопрос-ответ Остальное пока не требуется. Интересна цена ...
Создание журнала
Создание админки для журнала.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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