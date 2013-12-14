Нужно на сайт cras-center.spb.ru сделать: 1. Слайдер как тут http://themes.themepunch.com/?theme=revolution_wp (или именно этот плагин или подобный), чтобы можно было легко редактировать текст, картинки и объекты. 2.Вставить под слайдер 4 баннера типа как тут ...
Починить баг корзины заказов
Не работает функция добавления товаров в корзину из каталога. То есть один товар можно добавить, а приплюсовать еще один и перейти на оплату нельзя. Выскакивает ошибка 500 и Не определено свойство "Bill.unsetAttributes". Я не разобрался где это обрабатывается. У человека работает по ссылке http://ogyrets.ru/op/catalog/category/id/11. Добавляешь в корзину товар. Потом заходишь в каталог и добавляешь другой товар. После этого можно перейти на оплату. У меня в этом случае ошибка. Я в своем скрипте могу в каталоге выбрать один товар и сразу перейти на оплату. Если добавлю в корзину, то нажав рядом кнопку оформить заказ, произойдет ошибка. Короче могу, только, нажать Заказать сейчас.
Заявки фрилансеров
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