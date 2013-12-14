Починить баг корзины заказов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка165 просмотров

Не работает функция добавления товаров в корзину из каталога. То есть один товар можно добавить, а приплюсовать еще один и перейти на оплату нельзя. Выскакивает ошибка 500 и Не определено свойство "Bill.unsetAttributes". Я не разобрался где это обрабатывается. У человека работает по ссылке http://ogyrets.ru/op/catalog/category/id/11. Добавляешь в корзину товар. Потом заходишь в каталог и добавляешь другой товар. После этого можно перейти на оплату. У меня в этом случае ошибка. Я в своем скрипте могу в каталоге выбрать один товар и сразу перейти на оплату. Если добавлю в корзину, то нажав рядом кнопку оформить заказ, произойдет ошибка. Короче могу, только, нажать Заказать сейчас.

11 лет назад
vomore
Алекс 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать слайдер и баннеры на css3

    $50

    Нужно на сайт cras-center.spb.ru сделать: 1. Слайдер как тут http://themes.themepunch.com/?theme=revolution_wp (или именно этот плагин или подобный), чтобы можно было легко редактировать текст, картинки и объекты. 2.Вставить под слайдер 4 баннера типа как тут ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется wordpress php программист

    $1300

    На постоянную удаленную работу со свободным графиком (5 дней в неделю по 8 часов в день в желаемое для вас время) требуется опытный php-программист работающий с платформой wordpress и хорошо знающий устройство и код данной ...

    CSSHTMLjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка php файла

    Здравствуйте! Нужно дописать php файл, который бы принимал данные через ajax и отправлял их на почту. Есть файл mform.js, в нем есть ajax функция, которая отправляет данные в файл apushmsg.php. Его ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отзывы и создание карты с отображением отелей

    1. На разрабатываемом сайте reserve-menu.com неоходимо сделать карту отелей с метками, которые устанавливаем как тут например, справа https://ostrovok.ru/hotels/?q=Kharkiv нужна цена и срок 2. Также нужно сделать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка приложения "Вконтакте".

    $350

    1.Требуется приложение для социальной сети «Вконтакте» развлекательной тематики. На вид приложение не сложно, за исключением одной, уникальной функции. 2.Интерфейс приложения наш. 3. Примерная деятельность приложения: 3.1.Загружаете изображение, или же создаете его в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по друпал 7

    Требуется специалист с опытом работы с движком друпал для постоянных доработок интернет - магазина yaport.su Прошу отвечать специалистов, которые реально уверены в своих силах и готовы сотрудничать постоянно. Если вы из Санкт-Петербурга это будет ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад