Здравствуйте! Нужно дописать php файл, который бы принимал данные через ajax и отправлял их на почту. Есть файл mform.js, в нем есть ajax функция, которая отправляет данные в файл apushmsg.php. Его ...
Разработка приложения "Вконтакте".
1.Требуется приложение для социальной сети «Вконтакте» развлекательной тематики. На вид приложение не сложно, за исключением одной, уникальной функции.
2.Интерфейс приложения наш.
3. Примерная деятельность приложения:
3.1.Загружаете изображение, или же создаете его в редакторе.
3.2. Отправляете на голосование, на «витрину приколов».
3.3. Набираете нужное кол-во баллов, изображение публикуется на стену сообщества, вероятно, что в приложение можно будет вбивать несколько сообществ.
4. Описание функционала:
4.1 При заходе в приложение пользователь видит «витрину приколов», которые можно сортировать по рейтингу, по дате, и по свежести. При наведении курсора на
прикол, вам предлагаются 4 кнопки (Смешно/Не смешно; Боян/Не боян), нажимая на них пользователь определяет судьбу прикола. При наборе необходимого количества
баллов, изображение публикуется на стену заданного сообщества, если же изображение набрало отрицательное количество баллов, то оно удаляется из базы.
4.2 В приложении предусмотрено 2 пути загрузки прикола:
-Загрузка изображения с диска, с последующим предложением обработки (наложение текста, применение эффектов и т.п.).
-Создание прикола через редактор приложения (в редакторе можно создавать как и мемы, так и комиксы. Пример такого редактора -1001mem.ru)
В прикреплении скрины, по которым можно точнее узнать ТЗ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен парсер который сканирует сайт и выдает все его страницыВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть красиво оформлена форма заказа, html+css. Нужен код и скрипт для отправки. Заинтересованным скину форму. Ожидаю ваших откликов! http://jsfiddle.net/SAd37/Закрыт11 лет назад
Задача следующая: На сайте http://yaport.su/с-2000-2-контроллер-доступа Раздел Тех. характеристки и Сертификаты установить мультизагрузку файлов jpg Чтобы можно было по 200 фоток разом закидывать.Завершен11 лет назад
Требуется специалист с опытом работы с движком друпал для постоянных доработок интернет - магазина yaport.su Прошу отвечать специалистов, которые реально уверены в своих силах и готовы сотрудничать постоянно. Если вы из Санкт-Петербурга это будет ...Закрыт11 лет назад
Добрый день! Суть проблемы: при открытии любого товара не показывает его описание, сверху пропадает "Заказать обратный звонок" и "Корзина", пропадает полностью подвал сайта. Под фото пишет RatingIt: Error connecting to ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Нужен модуль на DLE. У меня сайт на тематику "Статусы ВК" Цель: Проверка на дубли, вывод информации о дублях, и возможность их удалить. Что я хочу: Раздел модуля в админке, ...Закрыт11 лет назад
Необходим специалист по парсингу контента с сайтов. Необходимо спарсить товары со старого сайта. С последующей заливокй в CMS Битрикс на новый Сайт для парсинга ultimtrade.ru Спарсить: структуру каталогов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать интерактивную карту метрополитена, и далее передать все необходимое программисту для интеграции на сайте.Закрыт11 лет назад
Добрый день! Есть табличка в http://pot2akex.freedomain.thehost.com.ua/lp4/ - нужно, чтобы в зависимости от выбранного размера поля Пододеяльник Простыня Наволочка менялись. Для каждого товара такая ...Завершен11 лет назад