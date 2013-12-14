Спарсить товары с сайта и загрузка в bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

Необходим специалист по парсингу контента с сайтов.

Необходимо спарсить товары со старого сайта. С последующей заливокй в CMS Битрикс на новый

Сайт для парсинга ultimtrade.ru

Спарсить:

структуру каталогов

фото

цену

артикулы

описание товара

бренды

и т.п.

11 лет назад
ultimsss
Роман 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров