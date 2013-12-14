Развернуть образ на сервере и вытащить базу данных

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Здравствуйте.

Есть архив образа сервера, он весит около 40 ГБ.

Нужно его скачать, развернуть на своем сервере, импортировать оттуда базу данных и прислать ее.

Если будут вопросы - спрашивайте, отвечу.

Оплата сразу.

Спасибо.

11 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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