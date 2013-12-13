Натянуть верстку на modx revo

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Закрыт4 заявки215 просмотров

Доброго времени суток! Необходимо натянуть (обновить) верстку на MODX REVO

URL и верстку кандидатам.

Основное требование: адекватная цена - работы на один - два рабочих дня

Соблюдение сроков. По итогам успешного сотрудничества, гарантированно будут поступать дополнительные задачи.

Спасибо.

MODX
11 лет назад
shoemaker_bis
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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