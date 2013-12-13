Есть качественный самопис на ПХП. Нужен програмист со знанием украинского. Возможна оплата почасово или за проект. Нужен ответственный человек, который придерживается сроков. Возможно сотрудничество и в дальнейшем
Натянуть верстку на modx revo
Доброго времени суток! Необходимо натянуть (обновить) верстку на MODX REVO
URL и верстку кандидатам.
Основное требование: адекватная цена - работы на один - два рабочих дня
Соблюдение сроков. По итогам успешного сотрудничества, гарантированно будут поступать дополнительные задачи.
Спасибо.
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