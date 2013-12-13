Есть качественный самопис на ПХП. Нужен програмист со знанием украинского. Возможна оплата почасово или за проект. Нужен ответственный человек, который придерживается сроков. Возможно сотрудничество и в дальнейшем
Скрипты для сайта на UCOZ
Техническое задание:
Сайт сделан на ucoz
1. Сделать калькулятор на сайт. При изменении параметров которого, справа должна меняться картинка. Например, поставили галочку на калькуляторе, - на картинке пропала часть изображения. Сняли галочку - изображение восстановилось. На деле есть одна картинка в jpg которая должна меняться на другую в зависимости от выбранных галочек в калькуляторе. Сейчас на сайте есть JavaScript, который работает как калькулятор. Нужно к нему сделать картинки.
2. Наверху сайта, нужно показывать долготу дня с сайта http://voshod-solnca.ru/Москва.html Либо утащить к себе этот скрипт, либо чтобы нужные данные брались с этого сайта.
3. Нужен скрипт, который бы случайно менял информацию на главной странице сайта. Идея такая: на главной странице сайта, справа нужно показывать одну из фотогалерей. Галерея это одна из страниц сайта сделанная вручную.
Для заданий есть фото. Посмотрите, пожалуйста.
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