Скрипты для сайта на UCOZ

Техническое задание:

Сайт сделан на ucoz

1. Сделать калькулятор на сайт. При изменении параметров которого, справа должна меняться картинка. Например, поставили галочку на калькуляторе, - на картинке пропала часть изображения. Сняли галочку - изображение восстановилось. На деле есть одна картинка в jpg которая должна меняться на другую в зависимости от выбранных галочек в калькуляторе. Сейчас на сайте есть JavaScript, который работает как калькулятор. Нужно к нему сделать картинки.

2. Наверху сайта, нужно показывать долготу дня с сайта http://voshod-solnca.ru/Москва.html Либо утащить к себе этот скрипт, либо чтобы нужные данные брались с этого сайта.

3. Нужен скрипт, который бы случайно менял информацию на главной странице сайта. Идея такая: на главной странице сайта, справа нужно показывать одну из фотогалерей. Галерея это одна из страниц сайта сделанная вручную.

Для заданий есть фото. Посмотрите, пожалуйста.