Изменение шаблона PrestaShop

Здравствуйте. Требуется создать модуль, определения города.

Ситуация такая, хостинг есть имя есть, движок стоит, наверно куплю шаблон.

Нужно:

1. Нужно меню как в шаблоне "OT Car Accessories" http://www.omegatheme.com/joomla/ot-car-accessories-online-auto-parts-store-joomla-virtuemart-template.htmll

3. Нужна "бегущая строка с логотипами" как на сайте http://doping.ru/ - тут к стати меню подобное.