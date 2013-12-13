Скрипт front-end каталога товаров

Есть БД (MySQL) — нужно сделать front-end каталога товаров примерно как здесь http://shop.realt.by/. Код должен быть на PHP. Шаблоны вывода Smarty.

Посмотрите, оцените сроки и сумму. Выполнение и оплата частями — сделали часть, показали, получили предоплату, внедрили и так дальше. Цену и сроки также желательно расписать по частям.