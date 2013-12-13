Доработка opencart

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Нужно для Opencart 1.5.5.1 в корзине после общей стоимости "ИТОГО:" добавить вывод 2 текстовых полей:

Итого со скидкой 10% (расчет стоимости: сумма выбранных товаров со 10% скидкой, за исключением товаров из категорий напитков, где скидка 5% (категории напитков в магазине - 4 штуки))

Итого скидкой 15% (расчет стоимости: сумма выбранных товаров со 15% скидкой, за исключением товаров из категорий напитков, где скидка 5% (категории напитков в магазине - 4 штуки))

Opencart
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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