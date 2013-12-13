Доработка opencart

Нужно для Opencart 1.5.5.1 в корзине после общей стоимости "ИТОГО:" добавить вывод 2 текстовых полей:

Итого со скидкой 10% (расчет стоимости: сумма выбранных товаров со 10% скидкой, за исключением товаров из категорий напитков, где скидка 5% (категории напитков в магазине - 4 штуки))

Итого скидкой 15% (расчет стоимости: сумма выбранных товаров со 15% скидкой, за исключением товаров из категорий напитков, где скидка 5% (категории напитков в магазине - 4 штуки))