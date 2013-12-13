Программист 1с-битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Нужен грамотный программист 1с-битрикс, работы по сайту очень много.

Но для начало надо написать скрипты для выгрузки прайс листов поставщиков на сайт.

сайт koleso-oz.ru

11 лет назад
ozboard
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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