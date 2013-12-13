Скрестить два скрипта

Есть 2 скрипта

1) Создает зеркало сайта без кеширования но корректно работает с любым контентом

2) Создает зеркало сайта с кешированием но корректно работает только с html страницами

Мне нужен скрипт, который создает зеркало сайта с кешированием и корректно работать с любым контентом

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