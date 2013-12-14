Сдвинуть верхнее меню чуть правее

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка113 просмотров

На сайте необходимо сдвинуть верхнее меню со всеми его выплывающими списками чуть правее как указано на картинке в приложении. В итоге вы должны будете мне выслать готовый css файл с измененными стилями, доступы не предоставляю.

CSS
11 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель - сделано было за 5 минут.
Все отлично, сотрудничеством доволен

Заявки фрилансеров

mrGracer
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
53 отзыва
11 лет назад

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