Нужен готовый проект для call центра, для презентации. Возможность подключения SIP аккаунта, должны быть несколько отчетов (нагрузка на линии, занятость линий и подобные). На любом языке программирования.
Необходим php программист
Нужен программист в браузерную онлайн игру. Игра разработана, требуется доработка, разработка новых локаций и функций. Надо ознакомиться с программным кодом.
Требования.
Технологии: PHP, MySQL, Ajax, JavaScript, node.js
Работа на зарплате, оплачиваю – Вы выполняете задания по ТЗ.
Пишите примеры работы именно с браузерными онлайн играми и цену за час и в месяц.
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