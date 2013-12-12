Необходим php программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок177 просмотров

Нужен программист в браузерную онлайн игру. Игра разработана, требуется доработка, разработка новых локаций и функций. Надо ознакомиться с программным кодом.

Требования.

Технологии: PHP, MySQL, Ajax, JavaScript, node.js

Работа на зарплате, оплачиваю – Вы выполняете задания по ТЗ.

Пишите примеры работы именно с браузерными онлайн играми и цену за час и в месяц.

AJAXJavaScriptMySQLNode.jsPHP
11 лет назад
eis3
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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