Необходим php программист

Нужен программист в браузерную онлайн игру. Игра разработана, требуется доработка, разработка новых локаций и функций. Надо ознакомиться с программным кодом.

Требования.

Технологии: PHP, MySQL, Ajax, JavaScript, node.js

Работа на зарплате, оплачиваю – Вы выполняете задания по ТЗ.

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