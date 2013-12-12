Нужно написать скрипт вырезания фото для сайта примерочной. Суть: я админ выбираю нужную одежду(фото), нажимаю кнопку и скрипт вырезает белый фон(воротник если верхняя одежда) и сохраняет в png формате. Надо приспособить под бд. ...
Правки по сайту (OpenCart)
на сайт http://www.service-solution.com.ua/ нужно сделать несколько правок, описание во вложение,
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