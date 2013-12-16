Скрипт, перегружающий роутер при сбое Интернета

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка147 просмотров

Нужен php скрипт, который по крону проверяет наличие подключения к Интернету и ребутит роутер через web интерфейс в случае его отсутствия.

Подробнее:

Скрипт запускается по крону на linux-сервере, к-й находится в локальной сети. Эта локалка выходит в интернет через роутер. Функции скрипта:

-проверяет есть ли выход в интернет (dig/ping www.com)

-если интернета нет, то:

-проверяет есть ли интернет еще 2 раза через sleep (180)

-если интернета нет, то:

-считывает настройки роутера из xml файла (см. OptionsRouter.xml)

-пользуясь ими, заходит в веб интерфейс роутера и ребутит его

-пишет об этом в лог-файл (дата время RouterName reboot ok) - если все прошло успешно, или (дата время RouterName reboot error) , если были ошибки)

-если интернет есть, то в лог-файл ничего не пишется

------------------------------------

Пример OptionsRouter.xml:

TL-WR841N

192.168.0.1

http://192.168.0.1/userRpm/SysRebootRpm.htm?Reboot=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0

http://192.168.0.1/userRpm/SysRebootRpm.htm

GET

UTF8

text/html

xxx

xxxxx

80

HTMLLinuxPHP
11 лет назад
Vadimov
Вадим 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
$20
1 день
И вновь быстро, четко, профессионально - рекомендую!
Интересная небольшая задачка. Условия были озвучены грамотно, дополнительных вопросов даже не возникало. Оплата сразу по окончании проверки. Всё ок.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 лет назад
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