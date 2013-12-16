Программист на Битрикс (удаленка на долгосрочное сотрудничество) Обязанности: Работа с 1C-Битрикс Разработка сайтов визиток (типовые, шаблонные проекты) Верстка PSD (включая верстку под bootstrap) Программирование небольших модулей (обратная связь, ...
Скрипт, перегружающий роутер при сбое Интернета
Нужен php скрипт, который по крону проверяет наличие подключения к Интернету и ребутит роутер через web интерфейс в случае его отсутствия.
Подробнее:
Скрипт запускается по крону на linux-сервере, к-й находится в локальной сети. Эта локалка выходит в интернет через роутер. Функции скрипта:
-проверяет есть ли выход в интернет (dig/ping www.com)
-если интернета нет, то:
-проверяет есть ли интернет еще 2 раза через sleep (180)
-если интернета нет, то:
-считывает настройки роутера из xml файла (см. OptionsRouter.xml)
-пользуясь ими, заходит в веб интерфейс роутера и ребутит его
-пишет об этом в лог-файл (дата время RouterName reboot ok) - если все прошло успешно, или (дата время RouterName reboot error) , если были ошибки)
-если интернет есть, то в лог-файл ничего не пишется
------------------------------------
Пример OptionsRouter.xml:
TL-WR841N
192.168.0.1
http://192.168.0.1/userRpm/SysRebootRpm.htm?Reboot=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://192.168.0.1/userRpm/SysRebootRpm.htm
GET
UTF8
text/html
xxx
xxxxx
80
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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