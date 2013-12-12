Доброго. Имеем сайт http://kursy-valyut.by/ требуется сделать парсер валют, я дам 3 сайта с которых надо будет парсить курсы валют к банку и вставлять в нашу таблицу. Сначала парсится с одного источника, если возникает ...
Программист на Битрикс (удаленка+постоянка)
Программист на Битрикс (удаленка на долгосрочное сотрудничество)
Обязанности:
Работа с 1C-Битрикс
Разработка сайтов визиток (типовые, шаблонные проекты)
Верстка PSD (включая верстку под bootstrap)
Программирование небольших модулей (обратная связь, слайдеры, ротаторы, счетчики времени, калькуляторы и тп.)
Создание структуры шаблонов по ТЗ.
Требования:
Уверенное знание Bitrix, API Битрикса
Приветствуется знание AJAX, JSON, MySQL
Опыт работы с системами контроля версий и постановки задач
php5, bitrix CMF, bootstrap, jquery.
Опыт работы с HTML5\CSS3
Плюсом будет parralax (слайдеры, скроллы)
В основном ваша задача будет состоять в натяжке готовой верстки (html5\css3), создание структуры и создание небольших модулей.
Очень важно быстро понимать, как будет выглядеть структура в админке
ЗП 1500 USD\месяц
Окончание испытательного срока - после 5 выполненных проектов. Оплата во время испытательного срока будет по проектной.
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