Программист на Битрикс (удаленка+постоянка)

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки165 просмотров

Программист на Битрикс (удаленка на долгосрочное сотрудничество)

Обязанности:

Работа с 1C-Битрикс

Разработка сайтов визиток (типовые, шаблонные проекты)

Верстка PSD (включая верстку под bootstrap)

Программирование небольших модулей (обратная связь, слайдеры, ротаторы, счетчики времени, калькуляторы и тп.)

Создание структуры шаблонов по ТЗ.

Требования:

Уверенное знание Bitrix, API Битрикса

Приветствуется знание AJAX, JSON, MySQL

Опыт работы с системами контроля версий и постановки задач

php5, bitrix CMF, bootstrap, jquery.

Опыт работы с HTML5\CSS3

Плюсом будет parralax (слайдеры, скроллы)

В основном ваша задача будет состоять в натяжке готовой верстки (html5\css3), создание структуры и создание небольших модулей.

Очень важно быстро понимать, как будет выглядеть структура в админке

ЗП 1500 USD\месяц

Окончание испытательного срока - после 5 выполненных проектов. Оплата во время испытательного срока будет по проектной.

AJAXBootstrapHTMLjQueryMySQLPHP
11 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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