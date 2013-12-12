Нужно перенастроить магазин работающий на VirtueMart на новую версию платежного сервиса ИНТЕРКАССА 2.0. Сейчас все работает нужно перенастроить на новую версию. https://new.interkassa.com/files/docs/IK2.SCI.Protocol.v0.9.5.pdf
Подключить к сайту функцию
Очень лехкая и не хлопадная работа
Функцию Получения статуса отправленной смс
все есть скрипт только сделать чтоб работало с поле и выскакивало окно статус о доставке смс
обязательно знания php,mysql,jquery,javascript
прямые руки
жду предложения в личке
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