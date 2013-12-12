Анимированная заставка на Javascript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

Требуется специалист по Javascript/JQuery для реализации анимированной заставки (splash creen) при загрузке сайта. Немного подробнее:

При заходе на сайт посетителя встречает анимация логотипа, которая движется в течении 3-5 секунд, затухает, останавливается и уходит на задний план страницы. Более детальные требования - приватно.

От исполнителя требуется:

- опыт в реализации подобных решений

- содействие в создании идеи анимации

Указывайте в ответах скайп для связи и примерную стоимость работы.

JavaScriptjQuery
11 лет назад
Joomlao
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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