Поисковик по товарам наших клиентов

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$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки159 просмотров

Дизайн и верстка есть. Необходимо написать сайт на PHP, JS с использованием MySQL. В системе предполагается личный кабинет магазина, с определенным функционалом, связанным с тарифным планом. И некоторые функции для пользователей. Не интернет-магазин. Программист нужен из Санкт-Петербурга. Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, будет преимуществом. Спасибо

JavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
alexkor
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров