Перенести сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок154 просмотра

Перенести сайт на другой хостинг.

11 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 лет назад
$17
1 день
Уже работал с данным исполнителем. И в этот раз все прошло хорошо!
Как всегда все хорошо. Всем рекомендую. Спасибо!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 лет назад