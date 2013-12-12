Привести в порядок публичную тему на wordpress

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Закрыт9 заявок131 просмотр

Есть публичная тема на wordpress, нравиться. НО ее надо очистить от левых ссылок и сделать нормально H1 и h2 не лого а заголовок и подзаголовок.

ну и вообще почистить от шлака если есть.

чтобы ничего при этом не сломалось.

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WordPress
11 лет назад
dimcom
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9 лет назад

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