php+mysql Есть база товаров, нужно написать следующий код к ней: - логин в систему (стандартное окошко логин, пароль...забыли пароль...регистрация, подтверждение регистрации админом) - после входа в систему вывод ...
Привести в порядок публичную тему на wordpress
Есть публичная тема на wordpress, нравиться. НО ее надо очистить от левых ссылок и сделать нормально H1 и h2 не лого а заголовок и подзаголовок.
ну и вообще почистить от шлака если есть.
чтобы ничего при этом не сломалось.
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