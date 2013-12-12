Сделать функцию отправки уведомления на mail

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Закрыт4 заявки104 просмотра

Сделать функцию отправки уведомления на mail о том, что на сайте новый заказ.

Нужно показать место в коде, где меняется mail.

Yiii framework.

11 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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