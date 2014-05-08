Нужно написать 2 SQL запроса для MySQL таблиц

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Завершен2 заявки137 просмотров

Техзадание в приложении

MySQLSQL
11 лет назад
vingida
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$6
1 день
все ок
С постановкой задания и оплатой все ok рекомендую

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад

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