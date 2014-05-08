Надо сделать простенькую клиентскую базу данных. Либо с нуля либо на базе какой либо CMS. Несколько типов клиентов. Каждому типу клиентов можно присвоить определенные значения и постоянно добавлять и изменять их. Поддержка русского ...
Нужно написать 2 SQL запроса для MySQL таблиц
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