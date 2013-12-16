Сделать небольшой скрипт на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок184 просмотра

Идея следующая. Есть переменная с ценой(шаблон на смарти), она выводится на страничку. Нужно сделать такой скрипт, который по клику на цене, будет ее изменять по заданному алгоритму.

Т.е. алгоритм мы либо пропишем в файле настроек, либо зададим сразу в скрипт. На цену кликнул, она изменилась(например уменьшилась на 3%).

Движ на котором это нужно реализовать ShopCMS

Жду предложений! Пишите вашу цену и срок выполнения.

JavaScript
11 лет назад
antonio_86
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

S-2
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$60
1 день
Отличный программист! Знает свое дело, выполнил все на отлично. Всем рекомендую как надежного специалиста, что в программировании очень редко встречается!
Адекватный, простой, приятный в общении и главное понимающий заказчик. Оплата своевременна.

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S-2
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад