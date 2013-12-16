Сайт+ биллинговая система.
Сделать небольшой скрипт на JS
Идея следующая. Есть переменная с ценой(шаблон на смарти), она выводится на страничку. Нужно сделать такой скрипт, который по клику на цене, будет ее изменять по заданному алгоритму.
Т.е. алгоритм мы либо пропишем в файле настроек, либо зададим сразу в скрипт. На цену кликнул, она изменилась(например уменьшилась на 3%).
Движ на котором это нужно реализовать ShopCMS
Жду предложений! Пишите вашу цену и срок выполнения.
Выбранный исполнитель
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