Сделать небольшой скрипт на JS

Идея следующая. Есть переменная с ценой(шаблон на смарти), она выводится на страничку. Нужно сделать такой скрипт, который по клику на цене, будет ее изменять по заданному алгоритму.

Т.е. алгоритм мы либо пропишем в файле настроек, либо зададим сразу в скрипт. На цену кликнул, она изменилась(например уменьшилась на 3%).

Движ на котором это нужно реализовать ShopCMS

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