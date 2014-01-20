Изменить модуль XFields для DLE10

Привет всем. Необходимо доработать стандартный модуль XFields для DLE

1 - Добавить тип поля CheckBox (соотв. значение по умолчанию выбирается в появившемся CheckBox - см. в админке - доп. поля - добавить новое поле)

2 - Галочка - Дублировать в базу (значение дублируется в одноименное латинскому написанию поле в базе)

т.е. кроме стандартного заполнения XFields в базе, будет заполняться одноименное поле в таблице DLE_POSTS. Если доп. поле назвается param1 - значит в таблицу предварительно добавляется новое поле param1 и в него каждый раз пишется значение, когда пользователь редактирует или добавляет новость

3 - Галочка Использовать Поле в Поиске - для постройки формы поиска

4 - Тип поиска для данного поля - диапазон ("от и до") или соответствующее по типу самого поля

т.е. - диапазон, текст, выпадающий список, галочка

Соотв. сделать копию стандартного модуля поиска и его доработать - чтобы появлялись нужные поля, и параметры

Задание для тех, кто разбирается в DLE

Прошу указывать сроки и цену. Если будут вопросы - пишите