Здравствуйте. Сфера: разработка ПО для крупных гос. и муницип. учреждений. --------------------Базовые требования как к разработчикам так и тестерам: 1. Знание английского языка, навыки определения и устранения технических проблем (например, если что-то ...
Изменить модуль XFields для DLE10
Привет всем. Необходимо доработать стандартный модуль XFields для DLE
1 - Добавить тип поля CheckBox (соотв. значение по умолчанию выбирается в появившемся CheckBox - см. в админке - доп. поля - добавить новое поле)
2 - Галочка - Дублировать в базу (значение дублируется в одноименное латинскому написанию поле в базе)
т.е. кроме стандартного заполнения XFields в базе, будет заполняться одноименное поле в таблице DLE_POSTS. Если доп. поле назвается param1 - значит в таблицу предварительно добавляется новое поле param1 и в него каждый раз пишется значение, когда пользователь редактирует или добавляет новость
3 - Галочка Использовать Поле в Поиске - для постройки формы поиска
4 - Тип поиска для данного поля - диапазон ("от и до") или соответствующее по типу самого поля
т.е. - диапазон, текст, выпадающий список, галочка
Соотв. сделать копию стандартного модуля поиска и его доработать - чтобы появлялись нужные поля, и параметры
Задание для тех, кто разбирается в DLE
Прошу указывать сроки и цену. Если будут вопросы - пишите
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