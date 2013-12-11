Требуется репетитор онлайн по информатике и программированию. Задача - научить программировать с нуля. Basic/Pascal и постепенно перейти на веб программирование (PHP/JS). Требования: Наличие скайпа. ...
Система тегов
Необходимо написать PHP модуль, с помощью которого будут создаваться и управляться теги на сайте (Облако тегов).
Модуль нужен к купонной сборке adCMS http://www.cpasoft.ru/docs.html?faq=6
Сайт, для которого нужен модуль http://pluminus.ru/
Интересуют сроки и цена работы. Подробности напишу в личку.
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