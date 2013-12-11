Система тегов

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Необходимо написать PHP модуль, с помощью которого будут создаваться и управляться теги на сайте (Облако тегов).

Модуль нужен к купонной сборке adCMS http://www.cpasoft.ru/docs.html?faq=6

Сайт, для которого нужен модуль http://pluminus.ru/

Интересуют сроки и цена работы. Подробности напишу в личку.

PHP
11 лет назад
mcj777
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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