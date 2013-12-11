Требуется web-программист на постоянную работу

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется web-программист, для работы над женской социальной сетью.

Требования

- Опыт работы с PHP от 2-х лет

- Опыт работы с Yii обязателен, приветствуется знание других фреймворков

- Опыт работы с МуSQL, умение оптимизации запросов

- HTML, CSS, JavaScript

- Опыт работы с SVN

Условия:

- Зарплата от 1000 - 1500$ в месяц, по результатам собеседования, оплата производится еженедельно в webmoney

- 5ти дневная, 8 часовая (с 10 до 18) рабочая неделя

CSSHTMLJavaScriptPHPYii
11 лет назад
Voronik
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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