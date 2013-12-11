сайт представляет собой каталог товаров без корзины. сайт работающий, но необходимо добавить некоторые функции. 1) в описании товара есть возможность вставки цены. необходимо сделать так чтобы через админку можно ...
Требуется web-программист на постоянную работу
Требуется web-программист, для работы над женской социальной сетью.
Требования
- Опыт работы с PHP от 2-х лет
- Опыт работы с Yii обязателен, приветствуется знание других фреймворков
- Опыт работы с МуSQL, умение оптимизации запросов
- HTML, CSS, JavaScript
- Опыт работы с SVN
Условия:
- Зарплата от 1000 - 1500$ в месяц, по результатам собеседования, оплата производится еженедельно в webmoney
- 5ти дневная, 8 часовая (с 10 до 18) рабочая неделя
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