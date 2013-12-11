Написать скрипт для автозапуска записи с вэб-камер

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К программе AVS Video Recorder нужно сделать автозапуск захвата видео при старте виндоус с определенными параметрами формата видеопотока

11 лет назад
printonweb
Юрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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