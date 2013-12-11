Ищу опытного программиста с отличным знанием своего дела. Умение разбираться в чужом коде обязательно. Придется работать с проектами не только на стандартных cms, но и на самописных. Большим плюсом будет знание фреймворков. ...
Веб-программист для портала на Yii
Цель: Найти программиста для проекта, для сотрудничества на постоянное основе.
Форма оплаты: Почасовая. (но лучше будет конкретная стоимость за каждую задачу)
График работы: Неполный рабочий день.
Тип работы: Удаленная, постоянная.
Условия
- Удобный график работы
- Интересные развивающийся интернет-портал.
- Готовы к диалогу об условиях оплаты.
- Бюджет указан месячный, который в данный момент готовы выделять, но вначале небольшое тестовое задание от вас на выполнение, на ваших условиях. чтобы посмотреть комфортно ли нам будет работать:)
- Все задачи ведем в нашей системе Битрикс24 (виртуальный офис).
Требования
- Быть на связи каждый рабочий день.
- Инициативность
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, коммуникабельность, умение доводить работу до конца.
- Знание PHP, Yii, верстка HTML, базовое знание JS/JQuery.
- Желателен опыт написания и поддержания порталов.
- Среднемесячный бюджет на программирование составляет 10.000 рублей (312$)
Обязанности
- Поддержка портала.
- Оптимизация кода.
- Разработка новых модулей.
- Тестирование новых модулей.
О портале:
4 года on-line.
Фрэймворк: Yii
CMS самописная основана на Yii
PHP
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