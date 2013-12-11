Веб-программист для портала на Yii

Цель: Найти программиста для проекта, для сотрудничества на постоянное основе.

Форма оплаты: Почасовая. (но лучше будет конкретная стоимость за каждую задачу)

График работы: Неполный рабочий день.

Тип работы: Удаленная, постоянная.

Условия

- Удобный график работы

- Интересные развивающийся интернет-портал.

- Готовы к диалогу об условиях оплаты.

- Бюджет указан месячный, который в данный момент готовы выделять, но вначале небольшое тестовое задание от вас на выполнение, на ваших условиях. чтобы посмотреть комфортно ли нам будет работать:)

- Все задачи ведем в нашей системе Битрикс24 (виртуальный офис).

Требования

- Быть на связи каждый рабочий день.

- Инициативность

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, коммуникабельность, умение доводить работу до конца.

- Знание PHP, Yii, верстка HTML, базовое знание JS/JQuery.

- Желателен опыт написания и поддержания порталов.

- Среднемесячный бюджет на программирование составляет 10.000 рублей (312$)

Обязанности

- Поддержка портала.

- Оптимизация кода.

- Разработка новых модулей.

- Тестирование новых модулей.

О портале:

4 года on-line.

www.otdih72.ru

Фрэймворк: Yii

CMS самописная основана на Yii

PHP