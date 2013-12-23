Дороботать php код

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки97 просмотров

// поучаем список готовых разделов

$GotovRazdel = substr(listQuery("SELECT `GotovRazdel` FROM `Message` WHERE `Message_ID`='$message'", "\$data[GotovRazdel]"), 1, -1);

получаем print_r($GotovRazdel) выводится в зависимости от того что есть в ячейке от 1 до 4 (например 3,4)

далее нужно условие при наличи определенной цифры

if ( in_array(1, array($GotovRazdel))):

$skidkaAR = $skidka;

elseif ( !in_array(1, array($GotovRazdel))):

$skidkaAR = 1;

endif;

if ( in_array(2, array($GotovRazdel))):

$skidkaKR = $skidka;

elseif ( !in_array(2, array($GotovRazdel))):

$skidkaKR = 1;

endif;

if ( in_array(3, array($GotovRazdel))):

$skidkaIR = $skidka;

elseif ( !in_array(3, array($GotovRazdel))):

$skidkaIR = 1;

endif;

if ( in_array(4, array($GotovRazdel))):

$skidkaSmeta = $skidka;

elseif ( !in_array(4, array($GotovRazdel))):

$skidkaSmeta = 1;

endif;

срабатывает только на первое найденное условие в нашем случае 3 и дальше переменная условия наличия 4 не присваивается.

Необходим альтернативный код либо исправить данный.

PHP
11 лет назад
al430
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ser51
74 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Сделал быстро, четко, всем советую как добросовестного исполнителя.
Вполне адекватный, понятливый заказчик

Заявки фрилансеров

ser51
74 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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