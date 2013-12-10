Ищу опытного программиста с отличным знанием своего дела. Умение разбираться в чужом коде обязательно. Придется работать с проектами не только на стандартных cms, но и на самописных. Большим плюсом будет знание фреймворков. ...
Создание аналога http://coinmarketcap.com/
Итак описание:
1. Есть биржа криптовалют - там есть цены в USD за криптовалюты такие как например bitcoin, litecoin (например www.btc-e.com)
2. Есть сайты на которых показан объем намайненных валют - перемножением получается объем рынка
3. Есть биржи продажи других (бросовых) криптовалют за LTC, BTC, XPM - через них можно оценить стоимость этих валют в USD, EUR, RUR
Соответственно для всех криптовалют можно сделать такой сайт
4. Валюты сотрируются по объему рынка
5. Какие предполагаются отличия от этого сайта? Сделать цену не только в USD и BTC, но и в
USD EUR RUR BTC LTC
6. Добавить те валюты, которые на этом сайте не представлены
7. Можно немного по другому както оформить - графики например сделать другого цвета
8. Те валюты, которые уже есть - можно прямо с этого сайта и тянуть
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