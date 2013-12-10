Создание аналога http://coinmarketcap.com/

Итак описание:

1. Есть биржа криптовалют - там есть цены в USD за криптовалюты такие как например bitcoin, litecoin (например www.btc-e.com)

2. Есть сайты на которых показан объем намайненных валют - перемножением получается объем рынка

3. Есть биржи продажи других (бросовых) криптовалют за LTC, BTC, XPM - через них можно оценить стоимость этих валют в USD, EUR, RUR

Соответственно для всех криптовалют можно сделать такой сайт

4. Валюты сотрируются по объему рынка

5. Какие предполагаются отличия от этого сайта? Сделать цену не только в USD и BTC, но и в

USD EUR RUR BTC LTC

6. Добавить те валюты, которые на этом сайте не представлены

7. Можно немного по другому както оформить - графики например сделать другого цвета

8. Те валюты, которые уже есть - можно прямо с этого сайта и тянуть