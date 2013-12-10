Внести пару правок в код JS и CSS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Добрый вечер. Требуется исправить отображение отработки скрипта в браузере Сафари.

+ еще пару мелких правок.

Работы, для тех кто знает JS - на 15 минут.

CSSJavaScript
11 лет назад
sergeybest
Сергей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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