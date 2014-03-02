Изменить ДНС на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок134 просмотра

Здравствуйте. Нужно изменить днс Goddaddy на днс хостинга Амазон.

11 лет назад
ifors
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу
Сотрудничество с заказчиком прошло успешно Рекомендую

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад