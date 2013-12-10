Необходимо перепрограммировать онлайн-каталог на вордпресc (smmarketing.bz/catalog_bt... Адаптивная верстка реализована через Gymby Framework (gumbyframework.com/) Вот некоторые доработки(остальное в полном ТЗ ниже): 1) Добавить функцию авторизации через соц. сети ...
Парсер для сайта
Здравствуйте,есть сайт.
В приложении джипег таблицы,она сверстана.
Необходимо в нее парсить данные со следующих ресурсов
(фильтр верхний не нужен),только парсинг и разбивка на страницы
1.http://reestr.nadloc.kz/Suppliers/Tenders/Tenders.aspx?tender_type_id=101,102,103&tender_status_id=1,2,3,4,5&tender_code=&tender_title=&requester_id_sel=943&unique=0.935965666314587
2.http://www.ets-online.kz/page/torg_list?keyword=%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0&number=&name=&initial_price%5Bmin%5D=&initial_price%5Bmax%5D=&organization_id=&customer=&formatted_status=&proposals_count=&proposal_submit_start=&proposal_submit_finish=&direction=
Парсить необходимо 1 раз в 24 часа.
Жду Ваших предложений,сроки – сутки.
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