Парсер для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки254 просмотра

Здравствуйте,есть сайт.

В приложении джипег таблицы,она сверстана.

Необходимо в нее парсить данные со следующих ресурсов

(фильтр верхний не нужен),только парсинг и разбивка на страницы

1.http://reestr.nadloc.kz/Suppliers/Tenders/Tenders.aspx?tender_type_id=101,102,103&tender_status_id=1,2,3,4,5&tender_code=&tender_title=&requester_id_sel=943&unique=0.935965666314587

2.http://www.ets-online.kz/page/torg_list?keyword=%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0&number=&name=&initial_price%5Bmin%5D=&initial_price%5Bmax%5D=&organization_id=&customer=&formatted_status=&proposals_count=&proposal_submit_start=&proposal_submit_finish=&direction=

Парсить необходимо 1 раз в 24 часа.

Жду Ваших предложений,сроки – сутки.

11 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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